ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري بعد الخسارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:17 صباحاً - رغم السقوط القاسي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، لا يزال الزمالك ممسكًا بخيوط التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

الخسارة جاءت في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم، لكنها لم تُفقد الزمالك صدارة الترتيب، حيث يملك 50 نقطة متساويًا مع بيراميدز، مع أفضلية للأبيض، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة.

ماذا يحتاج الزمالك لحسم اللقب

الفوز على سموحة

الفوز على سيراميكا كليوباترا

في هذه الحالة، يصل الزمالك إلى 56 نقطة، وهو نفس الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه بيراميدز، لكن الأفضلية ستكون لصالح الأبيض بفضل المواجهات المباشرة، ما يمنحه اللقب رسميًا دون النظر لأي نتائج أخرى

الزمالك لا يحتاج إلى حسابات معقدة أو انتظار هدايا من المنافسين، بل يكفيه تحقيق الفوز في آخر مباراتين فقط.

لكن الضغط أصبح أكبر بعد خسارة القمة، وأي تعثر قد يُعيد الأهلي وبيراميدز إلى الدوري ما زال في يد الزمالك… لكن الطريق لم يعد سهلًا كما كان قبل القمة.