مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري بعد التعثر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 11:17 صباحاً - تلقى الزمالك ضربة قوية في سباق التتويج بعد خسارته أمام بثلاثية نظيفة، في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بـ الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند 50 نقطة في الصدارة، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، ليعيد إشعال المنافسة ويُقلّص الفارق إلى 3 نقاط فقط قبل جولتين من النهاية.

مباريات الزمالك المتبقية

لا يزال اللقب في يد الزمالك حسابيًا، لكن دون أي رفاهية للخطأ:

سموحة × الزمالك — الثلاثاء 5 مايو (برج العرب)

الزمالك × سيراميكا كليوباترا — الجمعة 15 مايو (استاد القاهرة)

ماذا يحتاج الزمالك للتتويج؟

الفوز في المباراتين = حسم اللقب رسميًا دون النظر لنتائج الآخرين

أي تعثر (تعادل أو خسارة) = فتح الباب أمام الأظهلي وبيراميدز للانقضاض على الصدارة

الزمالك ما زال المتحكم في مصيره، لكن الخسارة أمام الأهلي غيرت شكل المنافسة بالكامل، والجولتان القادمتان ستكونان تحت ضغط لا يحتمل.

