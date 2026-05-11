وزير الشباب والرياضة يهنيء لاعبي المنتخب الوطني للألعاب المائية بالتتويج بلقب البطولة الافريقية بالجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 11:18 مساءً - تقدم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بالتهنئة للإتحاد المصري للألعاب المائية ولاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد تتويجهم بلقب البطولة الافريقية والتي اقيمت خلال الفترة من 5 الى 10 مايو الجاري بدولة الجزائر .

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني المصري من التتويج بلقب البطولة بعد ان تمكنوا من التتويج باجمالي 23 ميدالية متنوعة، بواقع "11 ميدالية ذهبية، 6 ميداليات فضية، 6 ميداليات برونزية".



كما توج لاعبي المنتخب الوطني بكأس كل من:



كأس أفضل رقم عمومي رجال، للسباح يوسف رمضان.

كأس أفضل سباحه عمومي سيدات، للسباحة لوجين عبد الله، كأس عمومي البطوله لكل من (رجال / سيدات)، وكأس عمومي السيدات.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن التتويج بلقب البطولة بالاضافة الى عدد الميداليات التي توج بها لاعبوا المنتخب الوطني، يؤكد على مكانة مصر وتصدرها للمنافسات الافريقية، وكذلك الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبطال مصر في مختلف المنافسات من اجل التتويج بمختلف الالقاب والميداليات.

مضيفا أن الوزارة تواصل تقديم كامل الدعم للأبطال الرياضيين والاتحادات الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالموهوبين وصناعة أجيال قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات.