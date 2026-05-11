رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز

أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

تكليف المهندس طه عبد الصادق برئاسة حى بولاق الدكرور

تكليف المهندس طه عبد الصادق برئاسة حى بولاق الدكرور

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

الدولار يواصل الصعود

الدولار يواصل الصعود

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الشباب والرياضة يهنيء لاعبي المنتخب الوطني للألعاب المائية بالتتويج بلقب البطولة الافريقية بالجزائر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الشباب والرياضة يهنيء لاعبي المنتخب الوطني للألعاب المائية بالتتويج بلقب البطولة الافريقية بالجزائر

وزير الشباب والرياضة يهنيء لاعبي المنتخب الوطني للألعاب المائية بالتتويج بلقب البطولة الافريقية بالجزائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 11:18 مساءً - تقدم وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بالتهنئة للإتحاد المصري للألعاب المائية ولاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد تتويجهم بلقب البطولة الافريقية والتي اقيمت خلال الفترة من 5 الى 10 مايو الجاري بدولة الجزائر .

 

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني المصري من التتويج بلقب البطولة بعد ان تمكنوا من التتويج باجمالي 23 ميدالية متنوعة، بواقع "11 ميدالية ذهبية، 6 ميداليات فضية، 6 ميداليات برونزية".


كما توج لاعبي المنتخب الوطني بكأس كل من:
 

كأس أفضل رقم عمومي رجال، للسباح يوسف رمضان.

 

كأس أفضل سباحه عمومي سيدات، للسباحة لوجين عبد الله، كأس عمومي البطوله لكل من (رجال / سيدات)، وكأس عمومي السيدات.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن التتويج بلقب البطولة بالاضافة الى عدد الميداليات التي توج بها لاعبوا المنتخب الوطني، يؤكد على مكانة مصر وتصدرها للمنافسات الافريقية، وكذلك الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبطال مصر في مختلف المنافسات من اجل التتويج بمختلف الالقاب والميداليات.

 

مضيفا أن الوزارة تواصل تقديم كامل الدعم للأبطال الرياضيين والاتحادات الرياضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالموهوبين وصناعة أجيال قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

تذكرتى تطرح تذاكر إياب نهائى الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق