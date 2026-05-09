شحاتة فى الوسط والدباغ وشيكو بانزا فى هجوم الزمالك أمام اتحاد العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 11:18 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة اتحاد العاصمة، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وخوان بيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.

الزمالك يرصد مكافآت استثنائية للفوز على اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

رصدت إدارة نادي الزمالك مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحفيزهم قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها في العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد 5 يوليو، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستهدف رفع الروح المعنوية للاعبين في الجزائر

وجاء قرار إدارة الزمالك بتخصيص مكافآت إضافية للاعبين من أجل رفع الروح المعنوية وتحفيز الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر، تسهل من مهمة الأبيض قبل لقاء العودة المقرر إقامته السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وحرص هشام نصر رئيس بعثة الزمالك في الجزائر على عقد جلسات مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، للتأكيد على أهمية المباراة وضرورة العودة بنتيجة جيدة تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الحسم في القاهرة، خاصة في ظل رغبة الزمالك في التتويج باللقب القاري وإسعاد الجماهير.

معتمد جمال يعول على خبرات اللاعبين في مواجهة بطل الجزائر

ويعول الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على خبرات لاعبي الفريق في التعامل مع المواجهات الكبرى، إلى جانب حالة التركيز الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال التدريبات الأخيرة استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.

وكان الزمالك قد اختتم استعداداته للمباراة وسط أجواء من الجدية والتركيز، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تقربه خطوة من حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.