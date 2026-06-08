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بروتوكول بين الأكاديمية الوطنية للتدريب و"مكافحة الفساد" لتأهيل القيادات

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بروتوكول بين الأكاديمية الوطنية للتدريب و"مكافحة الفساد" لتأهيل القيادات

بروتوكول بين الأكاديمية الوطنية للتدريب و"مكافحة الفساد" لتأهيل القيادات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 يونيو 2026 07:24 مساءً -  

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، شهد المستشار عمر مروان مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، ويعزز من قدرة الدولة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة.

 

قام بالتوقيع على البروتوكول الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكيل أول  هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يهدف إلى التعاون في مجالات إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية والخبرات المتراكمة للجانبين لتطوير حزم تدريبية متكاملة للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وأخرى لتنمية قدرات الكفاءات الواعدة بالجهاز الإداري، مع تقديم برامج متخصصة تستهدف الكوادر العربية والأفريقية وفق أحدث المعايير العلمية بالإضافة إلى تنفيذ برامج دراسات عليا بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية.

 

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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