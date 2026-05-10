الصحة العالمية: خطوات بسيطة تقلل مخاطر العدوى بفيروس «هانتا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 05:18 مساءً - قالت ماريا فان كيركوف مدير قسم التأهب للجوائح والاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن انتقال فيروس هانتا بين البشر غير شائع، ولكنه محدود بين المخالطين المقربين في بعض التفشيات السابقة.

وأضافت أنه فبينما تحدث آلاف الحالات من الإصابة بفيروس هانتا كل عام، فإن معظم الناس لن يتعرضوا له أبداً، كما أن خطوات الوقاية البسيطة يمكن أن تقلل من مخاطر العدوى بفيروس هانتا بشكل كبير.

وأوضحت خبيرة منظمة الصحة العالمية، إنه عندما يمرض الناس، تبدأ الأعراض عادةً بعد فترة تتراوح من أسبوع، إلى 6 أسابيع من التعرض للفيروس، موضحة ، إنه غالباً ما تشبه الأعراض المبكرة العديد من الأمراض الشائعة الأخرى، وتشمل الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام المعدة، والغثيان أو القيء، تختلف الأمراض التي تسببها هذه العائلة من الفيروسات حسب الموقع الجغرافي، ولكن في جميع الحالات، فإن الرعاية الطبية المبكرة تحسن النتائج وتنقذ الأرواح.

وأضافت، إنه لا يوجد حالياً علاج محدد، ولكن الرعاية الداعمة من قبل عاملين صحيين مدربين تحدث فرقاً حقيقياً في إنقاذ الأرواح، الوقاية تجدي نفعاً.

توصي منظمة الصحة العالمية باتباع الآتى:

1.الحفاظ على نظافة أماكن المعيشة والعمل

2. سد الفتحات التي يمكن للقوارض الدخول منها

3.تخزين الطعام بشكل آمن

4.استخدام طرق تنظيف آمنة في حالة وجود فضلات القوارض

وأوضحت كيركوف، إنه خلال فترات التفشي، يعد التحديد المبكر للحالات وعزلها، ومراقبة المخالطين المقربين، وتطبيق تدابير الوقاية من العدوى أموراً مهمة حقاً للحد من مزيد من الانتشار.



فيروس هانتا ما تحتاج لمعرفته

الحقائق الأساسية والوقاية

فترة الحضانة

