الزمالك يعود إلى القاهرة بعد انتهاء مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 05:18 مساءً - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، عائدة إلى القاهرة، عقب انتهاء مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن تصل بعثة الفريق إلى القاهرة في السابعة والنصف مساء اليوم، بعد رحلة تستغرق نحو أربع ساعات تقريبًا.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس على ملعب 5 يوليو، ضمن مباراة الذهاب لنهائي البطولة القارية، على أن تُقام مواجهة الإياب في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.