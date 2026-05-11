حالة الطقس غدًا الثلاثاء 11 مايو 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:17 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بمختلف المحافظات، مؤكدة أن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها غداً الثلاثاء 12 مايو 2026، وسط تحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدًا في مصر

أكدت الهيئة، في بيان صادر مساء الاثنين، أن حالة الطقس غدًا في مصر تكون من حارة إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبياً خلال فترات الليل، بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية على معظم المناطق.

ذروة حرارة الطقس غدًا

أوضحت الأرصاد أن الثلاثاء سوف يشهد أعلى معدلات للحرارة منذ بداية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى نحو 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بينما ترتفع الحرارة بشكل أكبر في محافظات جنوب الصعيد لتقترب من 41 درجة مئوية.

وتشهد مناطق القاهرة والوجه البحري غدًا، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى وقت الظهيرة نحو 30 درجة مئوية في الظل، مع توقعات بوصولها إلى 34 درجة مئوية على القاهرة مع نهاية اليوم.

نشاط الرياح واستقرار الأجواء غدًا

أشارت الهيئة إلى وجود نشاط نسبي للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهو ما قد يساهم جزئياً في تلطيف الأجواء خلال بعض الفترات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الطقس سيظل شديد الحرارة خلال ساعات النهار حتى نهاية الأسبوع الجاري.