رسميًا.. موعد صرف مستحقات 6 أشهر لأصحاب المعاشات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:17 مساءً - قام مجلس نقابة "المهن الزراعية" بالإعلان عن موافقته على بدء صرف دفعة جديدة من المعاشات المتأخرة للأعضاء، ضمن خطة تستهدف إنهاء أزمة المعاشات بصورة نهائية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لتوجيهات مجلس النقابة برئاسة الدكتور علي خليفة، في إطار دعم الأعضاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى 2026.

صرف مستحقات 6 أشهر لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحى 2026

أكدت النقابة في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أنه تقرر صرف مستحقات معاشات تمتد لمدة 6 أشهر، بداية من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2024، بإجمالي تكلفة مالية تقترب من 60 مليون جنيه، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير السيولة المالية اللازمة لهم قبل موسم العيد.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مساندة الأعضاء وأسرهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، خاصة مع تزايد احتياجات المواطنين خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك.

خطة لإنهاء أزمة المعاشات نهائيًا

أشار البيان إلى أن قرار صرف الدفعة الجديدة يأتي تنفيذًا للتعهدات التي تم عرضها أمام الجمعية العمومية خلال يناير 2026، والتي تضمنت وضع حلول جذرية لأزمة المعاشات المتراكمة، والعمل على تسوية كافة المستحقات المالية الخاصة بالأعضاء.

وشدد مجلس النقابة برئاسة الدكتور علي خليفة على استمرار العمل لإنهاء ملف المعاشات بشكل كامل، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لأعضاء النقابة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات دون تأخير.