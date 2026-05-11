تعرف على موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة فى إياب نهائي الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:18 مساءً - عادت أمس الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر بعد خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، فى المباراة التي انتهت بفوز الفريق الجزائرى بهدف دون رد أحرزه أحمد الخالدى.

موعد المباراة

وتقام مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في التاسعة مساء السبت المقبل 16 مايو باستاد القاهرة الدولى، بحضور جماهيرى، وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدف دون رد، باللقاء الذى أقيم بملعب 5 جويلية بالجزائر، وسجل الهدف للفريق الجزائرى أحمد الخالدى.

سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية

ويحتاج الزمالك الفوز بنتيجة 1-0، والوصول إلى ركلات الترجيح، فضلا عن الفوز بأى نتيجة بفارق هدفين، دون استقبال الفريق الأبيض أى أهداف، فى حال تسجيل الزمالك هدفين، لأنه فى حال التعادل فى مجموع المباراتين سيحسب هدف الفريق الجزائرى بهدفين.

حكم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من الجابون لإدارة المباراة ويتكون طاقم التحكيم من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا.

وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، و ماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام لمغيفري بوشعاب من موريتانيا.