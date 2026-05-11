صداع في رأس خيسوس.. مركز الظهير الأيمن يربك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:17 مساءً - أفادت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس يعيش حالة من الحيرة الفنية قبل مواجهة الديربي المرتقبة ضد الهلال، حيث بدأ في المفاضلة بين الثنائي سلطان الغنام ونواف بوشل لاختيار أحدهما في مركز الظهير الأيمن لتشكيلة النصر.

خيارات مدرب النصر لمركز الظهير الأيمن أمام الهلال

ويقوم مدرب النصر حالياً بدراسة الخيار الأنسب من الجانبين الفني والتكتيكي للمشاركة بصفة أساسية، حيث يبحث عن اللاعب الأكثر قدرة على تقديم التوازن المطلوب بين الأدوار الدفاعية والمساندة الهجومية خلال اللقاء.

وتكتسب هذه المفاضلة أهمية كبرى لدى الجهاز الفني نظراً لحساسية المباراة وقوة المنافس، مما يتطلب اختيار العناصر الأكثر جاهزية لتنفيذ التعليمات المطلوبة في واحدة من أهم مباريات الموسم للفريق.

أهمية فوز النصر على الهلال في صراع لقب الدوري

وتمثل مواجهة الديربي نقطة تحول حاسمة في مشوار النصر هذا الموسم، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار الذي قد يكون المفتاح الرسمي لحسم لقب الدوري لصالحه.