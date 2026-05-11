الريدز يعلنها.. هل سيشارك محمد صلاح مع ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:17 مساءً - اقترب النجم المصري محمد صلاح من العودة إلى صفوف ليفربول بعد غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة في أوتار الركبة، وسط تفاؤل كبير داخل النادي بشأن جاهزيته للمشاركة في المباريات الأخيرة من الموسم.

موقف محمد صلاح من مباراة أستون فيلا

وفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن صلاح يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، رغم عدم عودته حتى الآن إلى التدريبات الجماعية، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت يعتقد أن اللاعب بات قريبًا للغاية من استعادة جاهزيته الكاملة.

وتشير التوقعات إلى أن محمد صلاح قد يكون حاضرًا في مواجهة ليفربول المرتقبة أمام أستون فيلا، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد عودة محمد صلاح

وفي حال عدم جاهزيته الكاملة لهذه المباراة، فإن الفرصة ستكون قائمة أمام قائد منتخب مصر للمشاركة في الجولة الأخيرة من الموسم عندما يستضيف ليفربول فريق برينتفورد على ملعب أنفيلد يوم 24 مايو الجاري.

وتحظى عودة صلاح باهتمام كبير من جماهير ليفربول، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمالية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، ما قد يجعل ظهوره المقبل واحدًا من آخر مبارياته بقميص الريدز.