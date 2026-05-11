رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

بيتكوفيتش يحسم قراره ويستعين بحارسين من الدوري الجزائري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:17 مساءً - بدأ البوسني فلاديمير بيتكوفيتش في تجهيز بدائل جديدة في مركز حراسة المرمى، تحسبًا لاحتمال غياب الثنائي لوكا زيدان وأنتوني ماندريا عن نهائيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

بيتكوفيتش يستعين ببدلاء لوكا زيدان في كأس العالم تحسبًا للإصابات 

ووفقًا لتقارير صحفية جزائرية، يدرس المدير الفني لـمنتخب الجزائر لكرة القدم ضم حارسي رمضان عبد اللطيف وأسامة بن بوط إلى القائمة الموسعة للمنتخب، خاصة بعد تعرض لوكا زيدان لإصابة قوية على مستوى الوجه، إلى جانب إصابة ماندريا في الكتف.

كما تضم القائمة الأولية عدة أسماء محلية أخرى، من بينها رضا حلايمية وسعدي رضواني وأشرف عبادة، بالإضافة إلى المدافع زين الدين بلعيد، في إطار سعي الجهاز الفني لتأمين جميع الخيارات قبل إرسال القائمة الموسعة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

موعد إرسال قوائم كأس العالم 

ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الجزائري قائمته الموسعة إلى FIFA قبل الموعد النهائي المحدد يوم 13 مايو، على أن يتم لاحقًا تقليصها إلى قائمة نهائية تضم 26 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

