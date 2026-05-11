وصول حكام إياب نهائي الكونفدرالية إلى القاهرة استعدادًا لموقعة الحسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 08:18 مساءً - تبدأ بعثة طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الوصول إلى القاهرة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا للمباراة المرتقبة التي تقام مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي.

 

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في تمام التاسعة مساءً، سعيًا لتعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي أُقيم السبت الماضي على ملعب 5 يوليو، وانتهى بفوز الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.

 

ويضم طاقم التحكيم الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى تانجوي باتريس ميبيامي مهام الحكم الرابع.

 

كما أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة تقنية الفيديو إلى التونسي هيثم قيراط، ويعاونه كل من ماريا ريفيت من موريشيوس، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج كمساعدتي حكم فيديو.

 

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا للمباراة، بينما يتولى الموريتاني لمغيفري بوشعاب مهمة مراقبة الحكام.

 

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعداداته المكثفة لخوض مواجهة الإياب الحاسمة أمام اتحاد العاصمة.

