يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة نيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 09:29 مساءً - يحتضن ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك مساء اليوم الإثنين مواجهة مرتقبة تجمع بين نيوم والشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب قبل إسدال الستار على الموسم.

يدخل نيوم المباراة بمعنويات متوسطة بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة خلال الجولات الماضية، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره.

في المقابل، يخوض الشباب المواجهة بطموحات كبيرة للخروج بالنقاط الثلاث، في ظل رغبته في تحسين مركزه بجدول الترتيب وإنهاء الموسم بصورة قوية. ويحتل الليث المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، ما يجعل المباراة ذات أهمية خاصة للفريق الباحث عن الابتعاد عن مراكز الخطر.

موعد مباراة نيوم ضد الشباب في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026 في تمام الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم والشباب

تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة Thmanyah HD، الناقل الرسمي لمباريات دوري روشن السعودي، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال تطبيق منصة ثمانية على مختلف الأجهزة الذكية.

معلق مباراة نيوم ضد الشباب

يتولى المعلق الرياضي عبدالله الحربي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يتطلع نيوم إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه لحصد الفوز، بينما يأمل الشباب في العودة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قوية في المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة.