منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته في المغرب لمواجهة إثيوبيا بافتتاح أمم إفريقيا تحت 17 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 09:30 مساءً - واصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، استعداداته في مدينة سلا بالمغرب، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب إثيوبيا في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو.

 

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أكد خلالها على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، باعتبارها خطوة أساسية نحو التأهل إلى كأس العالم، وبداية الطريق نحو المنافسة بقوة في البطولة القارية.

 

من جانبه، أعرب الدكتور وليد درويش، رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، عن ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية، والتأهل إلى كأس العالم، والمضي قدمًا في البطولة الإفريقية.

 

ويخوض الجهاز الفني مساء اليوم محاضرة فيديو مع اللاعبين، لشرح الجوانب الفنية الخاصة بمواجهة إثيوبيا، وتحليل أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

 

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى من البطولة، والتي تضم منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا.

 

 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

