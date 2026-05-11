اتحاد الكرة يواصل تطوير مدربي حراس المرمى ببرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف عصام الحضري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 10:24 مساءً - شهد مركز المنتخبات الوطنية، اليوم الإثنين، استكمال فعاليات الدورة التخصصية الثالثة والرابعة لمدربي حراس المرمى، حيث خضع المشاركون لبرنامج تدريبي واختباري متكامل يجمع بين الجانبين العملي والنظري، وذلك تحت إشراف عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى بالاتحاد.

وركزت فعاليات اليوم على تقييم كفاءة المدربين في التعامل مع مختلف سيناريوهات اللعب، مع إيلاء اهتمام خاص بالمهارات الأساسية لحارس المرمى الحديث، وعلى رأسها إدارة منطقة الجزاء والمساهمة في بناء الهجمات.

وتوزع المشاركون على عشر مجموعات عمل، بواقع خمسة مدربين في كل مجموعة، بهدف ضمان دقة التقييم وفعالية المتابعة. وشملت الاختبارات العملية تدريبات متخصصة في مهارات الإسناد وبناء اللعب، والتعامل مع حالات الانفراد، إضافة إلى التصدي للكرات العرضية والكرات المرتدة.

كما تضمن البرنامج اختبارات نوعية لقياس مهارات التمركز ووقفة الاستعداد للتسديد، خاصة في مواجهة الكرات الموجهة من خارج منطقة الجزاء.

واختتمت فعاليات اليوم بجلسة فنية داخل القاعة، قدّم خلالها الحضري مراجعة شاملة لنتائج الاختبارات العملية، مع تحليل أداء المجموعات المشاركة.

أما الجانب النظري من البرنامج، فقد تناول موضوعات محورية في علم النفس الرياضي، أبرزها مفهوم “الصلابة الذهنية” لمدرب حراس المرمى، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه في المنظومة الفنية الحديثة للفريق.