رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز

أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

تكليف المهندس طه عبد الصادق برئاسة حى بولاق الدكرور

تكليف المهندس طه عبد الصادق برئاسة حى بولاق الدكرور

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

الدولار يواصل الصعود

الدولار يواصل الصعود

الرئيسية أخبار مصرية

اتحاد الكرة يواصل تطوير مدربي حراس المرمى ببرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف عصام الحضري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتحاد الكرة يواصل تطوير مدربي حراس المرمى ببرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف عصام الحضري

اتحاد الكرة يواصل تطوير مدربي حراس المرمى ببرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف عصام الحضري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 10:24 مساءً - شهد مركز المنتخبات الوطنية، اليوم الإثنين، استكمال فعاليات الدورة التخصصية الثالثة والرابعة لمدربي حراس المرمى، حيث خضع المشاركون لبرنامج تدريبي واختباري متكامل يجمع بين الجانبين العملي والنظري، وذلك تحت إشراف عصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى بالاتحاد.

 

وركزت فعاليات اليوم على تقييم كفاءة المدربين في التعامل مع مختلف سيناريوهات اللعب، مع إيلاء اهتمام خاص بالمهارات الأساسية لحارس المرمى الحديث، وعلى رأسها إدارة منطقة الجزاء والمساهمة في بناء الهجمات.

 

وتوزع المشاركون على عشر مجموعات عمل، بواقع خمسة مدربين في كل مجموعة، بهدف ضمان دقة التقييم وفعالية المتابعة. وشملت الاختبارات العملية تدريبات متخصصة في مهارات الإسناد وبناء اللعب، والتعامل مع حالات الانفراد، إضافة إلى التصدي للكرات العرضية والكرات المرتدة.

 

كما تضمن البرنامج اختبارات نوعية لقياس مهارات التمركز ووقفة الاستعداد للتسديد، خاصة في مواجهة الكرات الموجهة من خارج منطقة الجزاء.

 

واختتمت فعاليات اليوم بجلسة فنية داخل القاعة، قدّم خلالها الحضري مراجعة شاملة لنتائج الاختبارات العملية، مع تحليل أداء المجموعات المشاركة.

 

أما الجانب النظري من البرنامج، فقد تناول موضوعات محورية في علم النفس الرياضي، أبرزها مفهوم “الصلابة الذهنية” لمدرب حراس المرمى، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه في المنظومة الفنية الحديثة للفريق.

 

694223247_1005304595185167_6722244017491800927_n
 

 


694487387_1005304525185174_8141936945060379286_n
 

 


694691049_1005304765185150_1455419264126261034_n

 

694820687_1005304681851825_1885601517952343307_n

 

695182356_1005304618518498_6557167461594121670_n

 

695856455_1005304951851798_8286360330027180401_n

 

696275039_1005304745185152_8491338710132014087_n
 

 


696324464_1005304688518491_346221119291104894_n

 

696410853_1005304531851840_6000480208298310281_n
 

 


696425386_1005305041851789_2705789754666881206_n
 

 


696456122_1005305048518455_3705373308985774998_n
 

 


696500167_1005304778518482_6820303141934181872_n
 

 


696669487_1005304845185142_8404663426707426873_n
 

 


696719575_1005304968518463_3280480572784759530_n
 

 


696938028_1005304858518474_75572835069526752_n
 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق