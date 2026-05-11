أهداف الأهلى فى مجموعة تحديد البطل بالدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 11:18 مساءً - نشر الحساب الرسمي لقناة أون سبورت أهداف فريق الأهلى في مرحلة التتويج بالدوري الممتاز حتى الآن، قبل جولة واحدة من إسدال الستار عن صراع اللقب وحسمه.

أهداف الأهلى في الدوري



بدأ الأهلى مشواره في مرحلة التتويج بالتعادل مع سيراميكا 1/1، ثم الفوز على سموحة 2 /1، ثم السقوط أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز على إنبى.

ترتيب جدول الدورى

يعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويأتي سيراميكا رابعًا بـ44 نقطة ضمن مجموعة التتويج.

فرصة تتويج الأهلي

الأهلي تبدو مهمته الأكثر تعقيدًا، إذ يحتاج للفوز على المصري، مع تعادل بيراميدز أمام سموحة، وخسارة الزمالك من سيراميكا، حتى يتمكن من خطف اللقب في اللحظات الأخيرة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة

ـ مباراة المصري والأهلي: وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد برج العرب.



ـ مباراة بيراميدز وسموحة: وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي ( الدفاع الجوي ).



ـ مباراة الزمالك وسيراميكا: وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.