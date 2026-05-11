رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

رئيس هيئة الاستثمار: خطة جديدة للتحول من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للشركات

أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز

أرامكو تتوقع خسارة سوق النفط 100 مليون برميل أسبوعيًا حال استمرار اضطرابات مضيق هرمز

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

مدبولي: التوسع في الطاقة المتجددة داخل المصانع خطوة لدعم التنافسية وخفض الانبعاثات

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

محافظ الجيزة يكلف محمود فؤاد برئاسة حى العجوزة

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

تكليف المهندس طه عبد الصادق برئاسة حى بولاق الدكرور

تكليف المهندس طه عبد الصادق برئاسة حى بولاق الدكرور

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

تصعيد باسم حمدى رئيسا لحى إمبابة.. تغييرات جديدة لقيادات أحياء ومراكز الجيزة

أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

أخبار اليمن : صنعاء تحذّر من استمرار الحصار

أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

أخبار اليمن : 2869 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

الدولار يواصل الصعود

الدولار يواصل الصعود

الرئيسية أخبار مصرية

أهداف الأهلى فى مجموعة تحديد البطل بالدورى

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أهداف الأهلى فى مجموعة تحديد البطل بالدورى

أهداف الأهلى فى مجموعة تحديد البطل بالدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 مايو 2026 11:18 مساءً - نشر الحساب الرسمي لقناة أون سبورت أهداف فريق الأهلى في مرحلة التتويج بالدوري الممتاز حتى الآن، قبل جولة واحدة من إسدال الستار عن صراع اللقب وحسمه.

 

أهداف الأهلى في الدوري
 


بدأ الأهلى مشواره في مرحلة التتويج بالتعادل مع سيراميكا 1/1، ثم الفوز على سموحة 2 /1، ثم السقوط أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز على إنبى.

 

ترتيب جدول الدورى

يعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ51 نقطة، بينما يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويأتي سيراميكا رابعًا بـ44 نقطة ضمن مجموعة التتويج.

 

فرصة تتويج الأهلي

الأهلي تبدو مهمته الأكثر تعقيدًا، إذ يحتاج للفوز على المصري، مع تعادل بيراميدز أمام سموحة، وخسارة الزمالك من سيراميكا، حتى يتمكن من خطف اللقب في اللحظات الأخيرة.

 

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة

ـ مباراة المصري والأهلي: وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد برج العرب.


ـ مباراة بيراميدز وسموحة: وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي ( الدفاع الجوي ).


ـ مباراة الزمالك وسيراميكا: وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق العشرين من مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

الكلمات الدلائليه:
اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس

أخبار ذات صلة

0 تعليق