تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة إثيوبيا في بداية مشواره بكأس أفريقيا تحت 17 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 04:24 مساءً - أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به مباراة "الفراعنة" أمام إثيوبيا في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.


وجاء التشكيل كالتالي:
 

حراسة المرمى: مالك عمرو (16).

 

خط الدفاع : عبدالله عمرو (20) ' آدم يوسف (3) ' عادل علاء (6) وياسين تامر (4).

 

خط الوسط: أحمد بشير (8)' عمر فودة (21).

 

ثلاثي وسط مهاجم: محمد جمال(7) ' أحمد صفوت (10) ودنيال تامر (11).

 

خط الهحوم: عبد العزيز خالد " إيفونا" (17).

 

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: محمد عبيد (1) - محمد السيد "الديزل" (2) - محمد نور (5) - أدهم حسيب (9) - أمير حسن (12) - يوسف عثمان (13) - زياد سعودي (14).- سيف كريم (18) - خالد مختار (19) - سيف المهدي (24).

 

 

 

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

