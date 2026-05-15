حجاج بعثة القرعة: الخدمات متكاملة و تعكس اهتمام الرئيس السيسي برعايتنا بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 03:30 مساءً - أعرب عدد من حجاج بعثة القرعة عن سعادتهم الكبيرة بمستوى الخدمات المقدمة لهم داخل الأراضي المقدسة، مؤكدين أن ما لمسوه من تنظيم ورعاية يعكس حرص الدولة المصرية على توفير أفضل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الحاج محمد محمد جمال غريب، 70 عاماً، من محافظة الشرقية، إن بعثة القرعة نجحت في تقديم نموذج مشرف لخدمة الحجاج، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام الكبير بحجاج القرعة، مضيفاً أن الاهتمام بحج القرعة، الذي يمثل شريحة البسطاء، يؤكد أن المواطن البسيط يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية، مردداً: “تحيا مصر”.

ومن جانبها، أكدت الحاجة الدكتورة نجلاء فؤاد، 51 عاماً، من محافظة سوهاج، أن مسؤولي البعثة يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيرة إلى أن الجميع يشعر بروح الأسرة الواحدة داخل البعثة، لما يلمسونه من تعاون واهتمام مستمر.

وقالت الحاجة المهندسة صفاء عبدالحميد الجمل، 62 عاماً، من محافظة القاهرة، إنها كانت تشعر بالقلق قبل السفر بسبب تخوفها من بُعد الفنادق عن الحرم المكي الشريف، خاصة لمعاناتها من خشونة الركبة وصعوبة السير لمسافات طويلة، إلا أن تلك المخاوف اختفت فور وصولها إلى مكة المكرمة، بعدما فوجئت بقرب مقار الإقامة من الحرم.

وأضافت أن الفنادق تقع داخل المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وأن أبعد فندق لا يستغرق الوصول منه سوى دقائق معدودة سيراً على الأقدام، الأمر الذي ساعد الحجاج على أداء الصلوات بسهولة ويسر، مقارنة ببعض البعثات الأخرى التي تقع فنادقها خارج المنطقة المركزية.

وأشار الحاج عبدالكريم أحمد عبدالعال، 71 عاماً، من محافظة الشرقية، إلى أن جميع الإجراءات تمت بدقة وتنظيم منذ لحظة الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وحتى التسكين داخل الفنادق بمكة المكرمة، موضحاً أن الحجاج تسلموا أرقام الغرف وبطاقات “نسك” وكروت الوجبات قبل الوصول إلى مقار الإقامة، بما ساهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الراحة للحجاج.

وأكدت الحاجة منى محمد، 73 عاماً، من محافظة سوهاج، أن مستوى الإقامة والخدمات جاء أفضل مما كانت تتوقع، مشيدة بالحافلات الحديثة وتجهيزات الفنادق، إلى جانب قربها من الحرم المكي الشريف، ما أتاح للحجاج فرصة الاستمتاع بأداء الصلوات داخل المسجد الحرام.

كما أوضح الحاج عبدالله محمد إسماعيل، 59 عاماً، من محافظة البحيرة، أنه جاء لأداء مناسك الحج برفقة والدته البالغة من العمر 82 عاماً، مشيراً إلى أن البعثة وفرت تسهيلات كبيرة لكبار السن، من بينها التسكين في الأدوار الأولى، وتوفير مقاعد متحركة مجاناً لمساعدتهم على الذهاب إلى الحرم وأداء الصلوات.

وأشادت الحاجة فاطمة عبدالستار سليم، 57 عاماً، من محافظة الفيوم، بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها بعثة القرعة، بداية من الاستقبال والتنظيم والتسكين، مروراً بالخدمات الطبية داخل الفنادق، ووصولاً إلى الندوات الدينية اليومية التي يقدمها الوعاظ والواعظات لتوعية الحجاج بكيفية أداء المناسك والرد على استفساراتهم المختلفة.