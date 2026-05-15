كشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص من آخر لتعديه عليه بالسب والضرب بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لتعديه عليه بالسب والضرب بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة العطارين من (أحد الأشخاص "مصاب بكدمة" - مقيم بالإسكندرية) بتضرره من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته لخلافات سابقة بينهما.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مالك محل - مقيم بالإسكندرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب والضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين