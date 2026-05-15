وزير السياحة: مشروع ترميم الرامسيوم نموذج للتعاون الدولي في حفظ الآثار

صندوق النقد الدولي: التواصل بين واشنطن وبكين يدعم استقرار الاقتصاد العالمي

وزير الاستثمار: 6 محاور استراتيجية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال

معتمد جمال يطالب لاعبيه بضرورة اللعب الجماعي واستغلال الفرص أمام اتحاد العاصمة

حجاج بعثة القرعة: الخدمات متكاملة و تعكس اهتمام الرئيس السيسي برعايتنا بالخارج

كشف ملابسات تضرر أحد الأشخاص من آخر لتعديه عليه بالسب والضرب بالإسكندرية

ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة في المنوفية

ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة

اتفاق مصري كيني على تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر

ضبط 102349 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

اتفاق مصري كيني على تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 03:30 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، حيث قدم د. بدر عبد العاطي التهنئة لنظيره الكيني على نجاح تنظيم قمة أفريقيا–فرنسا، معربًا عن التطلع للبناء على مخرجات القمة بما يخدم مصالح القارة الأفريقية، إضافة إلى البناء على نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكيني، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

كما أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين أفريقيا، المقرر عقده بمدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معرباً عن التطلع لمشاركة كبرى الشركات الكينية في هذا المنتدى.

 

 

 

كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية. كما اتفق الوزيران على دعم السيادة فى كل من الصومال والسودان ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

 

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

