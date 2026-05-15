معتمد جمال يطالب لاعبيه بضرورة اللعب الجماعي واستغلال الفرص أمام اتحاد العاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 03:30 مساءً - طالب معتمد جمال ، المدير الفني لفريق الزمالك ، مهاجمي الفريق بضرورة اللعب الجماعي والتركيز أمام المرمى خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها غداً فى إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني على أهمية استغلال أنصاف الفرص وتحويلها إلى أهداف، في ظل حاجة الفريق الأبيض للتسجيل بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد.

كما طالب معتمد جمال لاعبيه بسرعة التحرك وتبادل المراكز داخل الثلث الهجومي، وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات، مع ضرورة استغلال أي فرصة تتاح أمام مرمى الفريق الجزائري من أجل العودة في النتيجة وحصد اللقب الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى، وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 HD.

طاقم حكام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم لقاء الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا، وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، و ماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان، واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام لمغيفري بوشعاب من موريتانيا.