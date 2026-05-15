ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (3 أشخاص) بإدارة مصنعان "بدون ترخيص" كائنان بنطاق محافظة المنوفية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعان وأمكن ضبط القائمين على إدراتهما ، وضبط بداخلهما (1,650 طن مواد خام ومنتج نهائى المستخدمة فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة "مجهولة المصدر").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.