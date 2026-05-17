الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص قيام فرد شرطة بالتحدث معه بطريقة غير لائقة فى شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 01:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة بالتحدث معه بطريقة غير لائقة وعدم قيامه بتسيير الحركة المرورية بشمال سيناء.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14 مايو الجارى وحال إستقلال القائم على النشر يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش لسيارته الملاكى "سارية التراخيص" بدائرة قسم شرطة ثان العريش، قام أحد رجال المرور بإستيقافه وتحرير عدة مخالفات له، عدم حمل رخصة قيادة، عدم إتباع العلامات المرورية، تعمد تعطيل الحركة المرورية، ووضع زجاج ملون حاجب للرؤية غير مثبت فى الرخصة، دون تجاوز.

وأمكن ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لتضرره من تحرير فرد الشرطة المخالفات المشار إليها.

وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.