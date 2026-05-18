بعد رسائل دعم ليبيا .. مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد بعد نصف ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، لمناقشة تعزيز التعاون بين مصر وليبيا بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لمدة 30 دقيقة.

وقال رئيس مجلس النواب:"أشكركم جميعا على هذه الجلسة التاريخية التي عبرتم فيها وبحق عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مصر وليبيا، ونجدد جميعا الترحيب بالمستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، والآن ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة بعد 30 دقيقة من الآن".

جاء ذلك بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، وهى الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، وذلك بحضور المستشار عقيلة صالح، وتأتي الجلسة في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين مصر وليبيا، وبحث آليات تعزيز التنسيق البرلماني والسياسي بين البلدين، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم جهود التنمية والتعاون المشترك، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.