رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس

السيدة انتصار السيسي تشهد فعالية فرحة مصر لتجهيز العرائس

السيدة انتصار السيسي: سعدت بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة

السيدة انتصار السيسي: سعدت بالمشاركة في فعالية فرحة مصر ومشاركة فرحة ألف عريس وعروس ببداية جديدة مليئة بالأمل والمحبة

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

برلمانى: مشروع الدلتا الجديدة حماية للأمن الغذائى وشريان للتنمية

نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس فى بناء مستقبل مصر الزراعى

نائبة: «الدلتا الجديدة» ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس فى بناء مستقبل مصر الزراعى

نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

نقيب الزراعيين لصباح الخير يا مصر: مشروع الدلتا الجديدة نواة لتوطين مليون مواطن

نائب: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات

نائب: مشروع الدلتا الجديدة يعزز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

أخبار اليمن : تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

الرئيسية أخبار مصرية

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

النائب حازم توفيق: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل ويدعم استقرار الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن مشروع “الدلتا الجديدة” يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بناء قاعدة زراعية وتنموية متطورة تدعم الاقتصاد الوطنى وتعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التى تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير المحاصيل الاستراتيجية محليًا.

 

 

خطوات جادة لتوسع  الرقعة الزراعية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تمضى بخطوات جادة نحو التوسع فى الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية متكاملة، لافتًا إلى أن مشروع “الدلتا الجديدة” لا يقتصر دوره على الزراعة فقط، بل يمتد ليشمل التصنيع الزراعى والخدمات اللوجستية وتوفير بنية تحتية حديثة تدعم خطط التنمية المستدامة.

 

 

 

تبني الدولة لرؤية علمية حديثة لإدارة الموارد المائية

وأشار النائب حازم توفيق، إلى أن اعتماد المشروع على المياه المعالجة والمياه الجوفية يؤكد تبنى الدولة لرؤية علمية حديثة فى إدارة الموارد المائية، خاصة فى ظل التحديات المرتبطة بملف المياه، موضحًا أن مصر نجحت فى إنشاء محطات معالجة عملاقة تتيح إعادة استخدام المياه بصورة آمنة لدعم التوسع الزراعى فى المناطق الصحراوية.

 

 

ملف الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضع ملف الأمن الغذائى على رأس أولويات الدولة، انطلاقًا من أهمية القطاع الزراعى فى دعم الأمن القومى، مؤكدًا أن مشروع “الدلتا الجديدة” سيسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، ويساعد على استقرار الأسعار مستقبلاً، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

وزير الرياضة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان اجتماعات اتحاد الجمباز بشرم الشيخ

أخبار ذات صلة

0 تعليق