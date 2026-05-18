كشف زيف مزارع ادعى احتجازه داخل مركز شرطة بكفر الدوار لإجباره على التنازل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 03:30 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف غموض مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص، احتجازه بأحد مراكز الشرطة بالبحيرة "دون وجه حق" لإجباره على التنازل عن محضر قام بتحريره ضد أحد الأشخاص لمحاولته الإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكه .

بالفحص تبين وجود خلافات بين القائم على النشر (مزارع "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) و(شخصين "لهما معلومات جنائية") منذ عام 2023 حول ملكية قطعة أرض زراعية "مُحرر بشأنها عدة محاضر تبادلوا خلالها الإتهامات بإستخدام أساليب البلطجة" وتولت النيابة العامة التحقيق حيالها إعمالاً لشئونها حيث أصدرت قراراً بحبس الشاكى والمشكو فى حقهما بتاريخ 4/ مايو الماضى على ذمة التحقيقات وأخلت سبيل الطرفين عقب ذلك .. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب بشأن إحتجازه بمركز الشرطة لإجباره على التنازل عن المحضر للاهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.