نائب: مشروع الدلتا الجديدة ملحمة تنموية تجسد رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 04:24 مساءً - أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يُعد أحد أعظم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية كبرى نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 

وقال “لاوندي”، في بيان له اليوم، إن افتتاح المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والتوسع في الرقعة الزراعية لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء والمياه.

 


الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  يقود ملحمة تنموية غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وبناء مستقبل مصر
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر على استصلاح الأراضي فقط، بل يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الحديثة، من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية المتكاملة، بما يشمل شبكات الطرق ومحطات الكهرباء ومنظومات الري الحديثة ومحطات معالجة المياه العملاقة.

 

وأشار إلى أن المشروع يعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية، خاصة في ظل التوسع في إعادة استخدام المياه بعد معالجتها وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في ترشيد الموارد المائية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.

 

وأضاف “لاوندي” أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة في توقيتات قياسية، مؤكدًا أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل خطوة محورية نحو تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب.

 

واختتم النائب جرجس لاوندي بيانه بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من إنجازات تنموية يعكس إرادة سياسية واعية تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية وحديثة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة للمواطنين.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

