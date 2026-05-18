الداخلية تكشف ملابسات اختفاء طالبة أكتوبر: تركت المنزل بمحض إرادتها بسبب سوء المعاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 03:30 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعمت خلاله إحدى السيدات بقيام أحد الأشخاص بإستدراج نجلتها واختطافها من أحد المراكز التعليمية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (مدرسة - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب نجلتها (طالبة - سن 16)، وفى وقت لاحق تبين تواجد المذكورة (بنطاق محافظة الإسكندرية)، وبسؤالها أقرت بترك المنزل بمحض إرادتها لمرورها بحالة نفسية سيئة ولسوء معاملة شقيقها لها عقب وفاة والدها .. وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.