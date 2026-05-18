رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين : تفعيل غرف العمليات على مدار الـ24 ساعة استعدادا لعيد الأضحى

القوات المسلحة تدعو المستفيدين من أسر شهداء ومصابى الحروب بالتقدم للحصول على تعويض المرة الواحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 مايو 2026 03:30 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي  للقوات المسلحة بتقديم الدعم لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة في الحروب السابقة تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم بأرواحهم وأجسادهم لرفعة الوطن.

 

 

وفى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة (حرب 1948- حرب 1956- حرب اليمن - حرب 1967- حرب الاستنزاف – حرب أكتوبر) للحصول على تعويض المرة الواحدة للذين لم يسبق لهم الصرف من قبل.

 

يقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية وأسرهم بصرف التعويض المادى الواجب صرفه لمرة واحدة بقيمة مائة ألف جنيه فقط لا غير للمستفيدين من أسرة الشهيد وهم (الأب -الأم -الأرملة -الأبناء) والمصاب طبقا لنسبة العجز، وفى حالة وفاة المصاب يتم الصرف للمستحقين وهم (الأ ب -الأم – الأرملة - الأبناء، حيث يقوم المستفيد بالتواصل مع الجهات المختصة ومعه المستندات الدالة على الاستشهاد أو الإصابة.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

