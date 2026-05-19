الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:24 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك فى ضوء آخر تحديثات للنماذج العديدة لخرائط الطقس.

تحسن نسبي في الطقس خلال عيد الأضحى.. والأرصاد تكشف التفاصيل

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يشهد طقس عيد الأضحى المبارك تحسنا فى الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح، مما يساعد على تلطيف الأجواء وخفض الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن طقس عيد الأضحى متوقع أن يكون معتدلا نسبيًا على السواحل الشمالية، حارا إلى مائل للحرارة على جنوب الوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن رغم الانخفاض فى درجات الحرارة على جنوب الصعيد تظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار.