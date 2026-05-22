​اليوم.. المونوريل يفتح أبوابه بخصم 50% على التذاكر لزيارة العاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 12:30 مساءً - ​في خطوة هامة تهدف إلى تشجيع المواطنين على زيارة العاصمة الجديدة واكتشاف معالمها الحديثة، أعلنت وزارة النقل تطبيق خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى لـ مونوريل شرق النيل.

​ويأتي هذا القرار ليسري خلال أيام العطلات الرسمية، بالإضافة إلى يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويمتد العمل بهذا التخفيض لمدة ثلاثة أشهر متتالية، حيث بدأ تفعيله رسمياً ليتيح للمواطنين تجربة تنقل حضارية واقتصادية.

​أكدت وزارة النقل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق الأهداف التالية:

​تقليل الضغط المروري: تشجيع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة والاعتماد على وسائل النقل الجماعي الذكي.

توفير الوقت والجهد: تقديم تجربة تنقل سريعة وآمنة تختصر المسافات نحو العاصمة الجديدة.

​خيارات اقتصادية: توفير بدائل مرنة تناسب كافة فئات المجتمع بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب عبر قطارات حديثة ومجهزة بالكامل.

​قائمة محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل

​تخدم المنظومة المواطنين حالياً من خلال 16 محطة مجهزة بالكامل لاستقبال الركاب، وهي:

​(المشير طنطاوي - وان ناينتى - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة).

و​أوضحت الوزارة أيضاً القواعد الخاصة بفئات الركاب والاشتراكات المتاحة، والتي جاءت كالتالي:

​كبار السن وذوي الهمم: ثبات قيمة نصف التذكرة المخصصة لكبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة دون تغيير.

​الاشتراكات الدورية: أكد البيان على ثبات قيمة كافة أنواع الاشتراكات المتاحة (الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية)، والتي روعي عند تصميمها مسبقاً أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة الفردية، لتصبح تكلفة الاشتراك الإجمالية تعادل ربع قيمة ثمن المواصلات البديلة.

​تأتي هذه التسهيلات لتؤكد أن مونوريل شرق النيل يشكل نقلة نوعية وجزءاً أساسياً من منظومة وسائل النقل الأخضر المستدام التي تتبناها الدولة لتسهيل حركة المواطنين يومياً.