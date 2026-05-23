رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 مايو 2026 01:24 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم لمحافظة الجيزة، وما تتضمنه من تفقد وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، فى قطاعات التعليم، والصحة، والسياحة، والطرق، والصناعات الدوائية، إنما تأتي فى إطار جهود الحكومة المستمرة لمتابعة معدلات تنفيذ مثل هذه المشروعات التى تتم اقامتها فى هذه القطاعات الحيوية، سعياً لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، دفعاً لسرعة دخولها الخدمة وحصول المواطنين على ما تقدمه من خدمات، تلبية لمختلف احتياجاتهم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن ما سيتم تفقده وافتتاحه اليوم من مشروعات فى قطاعي التعليم والصحة، إنما يعكس حرص الدولة الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين اللذين يستحوذان على قدر كبير من الاهتمام، وحجم استثمارات هو الأعلى من بين باقي القطاعات.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود تطوير وتحديث منظومة التعليم، وما تضمه من جوانب ومكونات مختلفة، وذلك تحقيقاً للمستهدفات من بناء انسان مصري يتمتع بالعديد من القدرات العلمية والفكرية والثقافية، مواكبا لأحدث التغييرات العالمية، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطبيق عدد من النماذج التعليمية التى تسهم فى تنمية المهارات التطبيقية والابتكارية لدى الطالب المصري، ومن ذلك التوسع فى إقامة المدارس اليابانية، والدولية، التى سيتم زيارة نماذج لعدد منها اليوم، هذا إلى جانب السعي لتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، من خلال التوسع فى إقامة المدارس والمنشآت التعليمية الجديدة، ورفع كفاءة القائم منها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم تتضمن تفقد محور عمرو بن العاص، وهو ما يأتي فى إطار الاهتمام بمشروعات الطرق، وإتاحة محاور جديدة، من شأنها أن تسهم فى تحقيق المزيد من السيولة فى الحركة المرورية بين المحافظات المختلفة، وكذا المناطق الحيوية داخل المحافظة الواحدة، مؤكداً الحرص على تنفيذ المزيد من مثل هذه المشروعات لاتاحة المزيد من الطرق والمحاور، التى تُعد شرايين وركائز التنمية، وذلك سعياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنشودة.

وأكد رئيس الوزراء مجدداً الاهتمام بقطاع الصناعات الدوائية، واستمرار الدولة فى جهود دعم وتوطين هذه الصناعات الحيوية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، تعظيماً لما نمتلكه من امكانات، واستغلالا لفرص الانطلاق إلى العديد من الأسواق الدولية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الاهتمام بقطاع السياحة، والحرص المستمر على دعمه، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة معدلات وحجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيراً فى هذا السياق إلى أن زيارته اليوم لمحافظة الجيزة تتضمن تفقد واستعراض المخطط التفصيلي لتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بأحد أهم المعالم الأثرية بالمحافظة، ألا وهى منطقة أهرامات الجيزة.

