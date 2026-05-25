تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.. حزب مستقبل وطن يطلق فعالية أضحى الخير 2026 لتخفيف الأعباء عن المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 05:18 مساءً - أطلق حزب مستقبل وطن، فعالية "أضحى الخير 2026"، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

وأكد الحزب، أن الفعالية تستهدف تقديم السلع الغذائية الأساسية واللحوم للأسر المستحقة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الحزب إلى أن المبادرة يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تنظيم قوافل ومنافذ لتوزيع السلع واللحوم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية.