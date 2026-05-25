أطاح بها في بيارة ري.. سقوط سائق تروسيكل أنهى حياة طفلة بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة تروسكيل بالإصطدام بطفلة محُدثاً إصابتها التى أودت بحياتها بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة قلين من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان ( طفلة سن 7) وبسؤال والدتها قررت بقيام قائد مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بالإصطدام بنجلتها وسقوطها ببيارة ماكينة رى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وتم ضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بدائرة المركز ) والمركبة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على مركبة التروسيكل..وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.