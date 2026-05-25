ضبط سائق ميكروباص بالبحيرة بعد تداول فيديو لتحميل ركاب أعلى السيارة

ضبط سائق ميكروباص بالبحيرة بعد تداول فيديو لتحميل ركاب أعلى السيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 04:24 مساءً - كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة ميكروباص بتحميل ركاب أزيد من الحمولة المقررة، والسماح للركاب بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضًا حياتهم والمواطنين للخطر.

 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

 

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

