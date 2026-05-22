مسئول سعودى: الحجاج القادمون من خارج المملكة حتى الآن مليون و518 و153 حاجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 مايو 2026 06:30 مساءً - قال قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، إن مجموع الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغ حتى الآن 1,518,153 حاجًا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى لقيادات قوات أمن الحج لاستعراض خطط موسم، أن مبادرة طريق مكة‬⁩ تمثل 30% من الحجاج القادمين.

فيما أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، أن قوات أمن الحج لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية.

ضبط 217 حملة حج وهمية و366 ألف مقيم بدون تصاريح

ومن جهة أخرى، قال اللواء عبدالله القريش قائد قوات أمن الحج، إنه تم ضبط أكثر من 217 حملة حج وهمية على مستوى المملكة، كما تم إعادة أكثر من 140 ألف مركبة لا تملك تصاريح للدخول إلى المشاعر المقدسة.

وأشار القريش إلى أنه تم إعادة أكثر من 366 ألف مقيم لا يحملون تصاريح شرعية.

وأكد أن سلامة الحاج خلال أداء المناسك وعودته سالما إلى وطنه ، تأتى فى مقدمة أولوياتهم، وأضاف: خططنا تراعي أداء جميع النسك، رفعنا جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، ملتزمون بتوفير بيئة آمنة من الوصول حتى المغادرة.