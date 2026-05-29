التحقيق مع شخص وسيدة بعد واقعة تشاجرهما داخل عربة مترو الأنفاق المخصصة للسيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 08:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة للسيدات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 مايو الجارى تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الأنفاق بكوبرى القبة من الأمن الإدارى بالمحطة، والمعنى بالإشراف على ضوابط ركوب عربات المترو، بنشوب مشاجرة بين شخص وسيدة داخل إحدى عربات المترو المخصصة للسيدات، إستقلها المذكور بالمخالفة للضوابط، لخلافات حول أولوية الجلوس داخل العربة.

بمواجهة المشكو فى حقه أقر بإستقلاله عربة المترو المشار إليها صحبة نجلة خالته، وحال محاولته الجلوس على أحد المقاعد إعترضت الثانية على تواجده بالعربة، مما أدى لنشوب مشاجرة بينهما، وتعديهما على بعضهما بالضرب وإصاباتهما بسحجات، وتدخل على إثر ذلك عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بالمحطة للفض بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.