بيان رسمي .. اتحاد الكرة ينفي سفر أفراد إضافيين مع بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 07:24 مساءً - نفي الاتحاد المصري لكرة القدم، ما يتردد بشأن سفر 15 فردًا إضافيًا ضمن بعثة منتخب مصر الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

بيان اتحاد الكرة

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي : "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن التقارير والأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تواجد أفراد وإداريين إضافيين لا أساس له من الصحة على أرض الواقع، وأن مجلس إدارة الاتحاد حريص كل الحرص على اقتصار التمثيل على الرسمي فقط في بعثة المنتخب الوطني بكأس العالم.

كما يؤكد الاتحاد المصري أن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد هو رئيس بعثة المنتخب في بطولة كأس العالم ، ولن يسمح بمرافقة أي أعداد إضافية مع البعثة الرسمية.