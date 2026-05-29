الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع وسط انسيابية لافتة لبدء رحلة العودة

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

عيد أضحى بدون حرمان: قاعدة الـ 80 /20 لجسم ممشوق بخطوات فعالة

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

إعلام إسرائيلي ينشر تقريرًا أمميًا يكشف ارتكاب جيش الاحتلال جرائم اغتصاب

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة قطع نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء بالقاهرة

كشف ملابسات حدوث مشاجرة والتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص في القطامية

الحكومة تستهدف فائضا أوليا 5% وخفض العجز لـ4.9% ودعم القطاع الخاص بـ78 مليار جنيه

التضخم الأمريكي يستقر عند مستويات مرتفعة والفيدرالي يتجه للتريث

نصايح مكياج للصيف

إعلام إسرائيلي ينشر تقريرًا أمميًا يكشف ارتكاب جيش الاحتلال جرائم اغتصاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 04:24 مساءً - أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في قائمة الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وذلك في تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي في مناطق النزاع لعام 2025.

 

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي سُرّب إلى وسائل إعلام إسرائيلية ونُشر اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل أُدرجت في "القائمة السوداء" التابعة للأمم المتحدة، في خطوة وصفها بأنها "قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع".

 

ويغطي التقرير الفترة بين يناير وديسمبر 2025، وخصص فصلا بعنوان "إسرائيل ودولة فلسطين"، تناول فيه ادعاءات تتعلق بأسرى إسرائيليين أفرج عنهم من غزة ، إلى جانب حالات وثقتها الأمم المتحدة بشأن عنف جنسي ضد فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية خلال احتجازهم لدى الاحتلال الاسرائيلى.

 

وأفاد التقرير، بأن أنماط العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت خلال عام 2025، مشيرا إلى أن الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة يجب أن تُفهم كمؤشرات على نمط ممتد عبر فترات طويلة، لا كقائمة شاملة، في ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وإلى قطاع غزة.

 

وأشار التقرير، إلى أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات ظل يواجه صعوبات، من بينها تهديدات مباشرة نسبت إلى أجهزة الأمن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف إجبار المعتقلين على عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

 

وتحققت الأمم المتحدة، وفق التقرير، من حالات عنف جنسى مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك بوصفها شكلا من أشكال التعذيب، طالت 14 رجلا و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية، ووقعت 13 حالة من هذه الحالات خلال عام 2025، فيما تعود 18 حالة أخرى إلى عامي 2023 و2024.

 

