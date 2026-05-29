ضبط شخصين لقيامهما بسرقة قطع نحاسية من داخل إحدى غرف الكهرباء بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بسرقة بارات نحاسية من إحدى غرف الكهرباء الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط (قطع بارات نحاسية – كشاف كهربائى – 4 مصهر كهربائى – المعدات والأدوات المستخدمة فى السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإستدعاء مسئول الشركة (مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) تعرف على المسروقات ، وأفاد بعدم حدوث أى أعطال نتيجة السرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.