كشف ملابسات حدوث مشاجرة والتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص في القطامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة والتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص بمنطقة القطامية بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 26 الجارى بين طرف أول: (شقيقين "عاملان") ، طرف ثانى: (عامل) - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالضرب ، وقيام الطرف الأول بالتعدى على الطرف الثانى بإستخدام عصا خشبية "شومة" لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.