منذ قليل .. منتخب مصر يصل أمريكا بعد رحلة 12 ساعة للمشاركة فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 02:18 مساءً - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى أمريكا بعد رحلة طيران استمرّت أكثر من 12 ساعة، استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل ودياً يوم 6 يونيو، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.يترأس بعثة منتخب مصر في امريكا ، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم 26 لاعبا هم:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي ، مصطفى شوبير ، المهدي سليمان ، محمد علاء.

ـ الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

ـ الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

ـ الهجوم: عمر مرموش ، حمزة عبد الكريم.