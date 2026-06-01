رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي باقتصادية قناة السويس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

ضبط قائد سيارة تعدى على سائق بسبب أولوية المرور في الدقهلية

كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

وزارة الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية المتكررة خرق فاضح...

سفير سلطنة عمان بالكويت يعلن الاستعدادات لموسم "خريف...

بعد حظرها في الإمارات: ماذا نعرف عن الزيوت المهدرجة.. وما خطورتها على الصحة؟

صحة
مدير صندوق مكافحة الإدمان يتلقى تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

اتحاد الكرة يعلن غلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بالموسم الجديد

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي.

 

أشاد وزير الخارجية في مستهل اللقاء بالزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري للقاهرة، مشيدا بمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا، مثمنا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، ومشددا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لاسيما بعد الانعقاد الناجح للدورة التاسعة في نوفمبر ٢٠٢٥ بالقاهرة، والتي تضمنت عقد منتدى اقتصادي مشترك واجتماع لمجلس رجال الأعمال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص البلدين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، استعرض الوزيران جهود خفض التصعيد الاقليمي. وشدد الوزير عبد العاطي على أن التهدئة والارتكان إلى الحوار يشكلان الخيار الوحيد لتجنب سيناريو الفوضى الإقليمية، مجددا التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف واستعادة الاستقرار. 

 

كما تناول اللقاء سبل دفع آليات العمل الأفريقي المشترك، حيث توافق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين داخل الاتحاد الأفريقي ومختلف المحافل الإقليمية، وتضافر الجهود المشتركة لدعم مساعي إرساء دعائم السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أرجاء القارة الأفريقية.

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات

