ضبط قائد سيارة تعدى على سائق بسبب أولوية المرور في الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالتعدى عليه بالسب والتلويح له بإشارات خارجة لخلافات بينهما حول أولوية المرور .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بالدقهلية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27/ أبريل الماضى قام قائد سيارة بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهما حول أولوية المرور حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.