مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:23 مساءً - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الإثنين عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت.

واكد البديوي في بيان ان هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة كما ثشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد على أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجا إيرانيا مرفوضا يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدد البديوي التأكيد على أن أمن دولة الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون مؤكدا أن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا الى جانبها وتدعم بشكل كامل كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.