رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي باقتصادية قناة السويس

رئيس الوزراء يبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي باقتصادية قناة السويس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء منظومة لتأهيل الراغبين فى شغل الوظائف القيادية

ضبط قائد سيارة تعدى على سائق بسبب أولوية المرور في الدقهلية

ضبط قائد سيارة تعدى على سائق بسبب أولوية المرور في الدقهلية

كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية

كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بالإسماعيلية

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

وزارة الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية المتكررة خرق فاضح...

وزارة الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية المتكررة خرق فاضح...

سفير سلطنة عمان بالكويت يعلن الاستعدادات لموسم ”خريف...

سفير سلطنة عمان بالكويت يعلن الاستعدادات لموسم ”خريف...

بعد حظرها في الإمارات: ماذا نعرف عن الزيوت المهدرجة.. وما خطورتها على الصحة؟

بعد حظرها في الإمارات: ماذا نعرف عن الزيوت المهدرجة.. وما خطورتها على الصحة؟

صحة
مدير صندوق مكافحة الإدمان يتلقى تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

مدير صندوق مكافحة الإدمان يتلقى تقريرًا عن مجهودات الخط الساخن خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

اتحاد الكرة يعلن غلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بالموسم الجديد

اتحاد الكرة يعلن غلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية بالموسم الجديد

الرئيسية أخبار عالمية

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

مجلس التعاون يُدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت: تصعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 04:23 مساءً - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الإثنين عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت.
واكد البديوي في بيان ان هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وللقوانين والأعراف الدولية كافة كما ثشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وشدد على أن مواصلة هذه الاعتداءات العدوانية تعكس نهجا إيرانيا مرفوضا يقوض جميع الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد البديوي التأكيد على أن أمن دولة الكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون مؤكدا أن دول المجلس تقف موقفا موحدا وثابتا الى جانبها وتدعم بشكل كامل كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

أخبار ذات صلة

0 تعليق