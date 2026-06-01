الصحة العالمية : شفاء 5 حالات من الإيبولا و1100 حالة مشتبه فى إصابتها

دور الأعشاب في تخفيف أعراض سن اليأس..تمنحكِ الراحة التي تبحثين عنها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أعلنت منظمة الصحة العالمية،  تعافي 4 ممرضات من الإصابة بفيروس الإيبولا الناجم عن سلالة بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد خروجهن من المستشفى في مدينة بونيا شرقي البلاد، في تطور يمنح مؤشرات إيجابية خلال مواجهة أحد أكبر تفشيات المرض في السنوات الأخيرة.

تعافى 5 أشخاص من الإيبولا

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري تعافي أحد العاملين في المختبرات، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين المعلن عنهم إلى 5 أشخاص، مؤكدة أن فرص النجاة من المرض تزداد عند التشخيص المبكر وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.

في المقابل، تواصل السلطات الصحية متابعة تطورات التفشي الذي سجل حتى الآن 282 حالة إصابة مؤكدة،  و42 حالة وفاة، بعد رصد 19 إصابة جديدة، وفق بيانات رسمية صادرة عن الحكومة الكونغولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في منتصف مايو أن تفشي الإيبولا المرتبط بسلالة بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، نظرًا لمخاطر انتشاره وتأثيره المحتمل على الصحة العامة.

وخلال زيارة إلى مدينة بونيا، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه رغم عدم وجود لقاح أو علاج مرخص حاليًا ضد إيبولا بونديبوجيو، فإن المرضى يمكن أن ينجوا من العدوى من خلال الحصول على الرعاية الطبية الجيدة والدعم العلاجي المناسب.

ويُعد هذا التفشي السابع عشر للإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ اكتشاف الفيروس قبل نحو خمسين عامًا، كما يُصنف ثالث أكبر تفشٍ تشهده البلاد.

وفي الوقت نفسه، تجري السلطات الصحية في البرازيل وإيطاليا تحقيقات بشأن حالات مشتبه بإصابتها بالإيبولا لدى مسافرين عادوا مؤخرًا من دول أفريقية متأثرة بالتفشي، بينما حذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من استمرار خطر الانتشار الإقليمي، مشيرة إلى أن أكثر من 1100 حالة مشتبه بها ما زالت قيد التحقيق.


 

أحمد صلاح

