وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصومالى ضرورة الإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 11:18 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، السيد عبد السلام عبدى على، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الوزارى الكورى الأفريقى، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى الصومال، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

البحارة المصريين المختطفين في الصومال

أشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشدداً على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والتجارية بما يحقق تطلعات الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإسراع بالإفراج عن البحارة الم

صريين المختطفين وضمان سلامتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.

كما جدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وصون مؤسساتها الوطنية، مشدداً على رفض مصر الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها، وإدانة مصر للخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال

في ذات السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كافي ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الصومالي مستجدات الأوضاع الداخلية بالصومال، والجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية لتعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة بناء مؤسسات الدولة، معربًا عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، ومؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.