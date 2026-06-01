وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد سيوك هوا هونج، نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لشئون أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية، اليوم الاثنين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوريا الجنوبية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية.

أشاد وزير الخارجية بما تشهده العلاقات المصرية-الكورية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً الحرص على البناء على الزخم القائم للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين بما يعكس الشراكة التعاونية الشاملة، ويحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية للبلدين.

كما أكد وزير الخارجية أهمية الاستفادة من التوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، والتي تم إبرامها على هامش أعمال قمة كوريا-أفريقيا عام ٢٠٢٤، بما يسهم في تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وخبرات متراكمة تؤهلها للقيام بدور محوري كبوابة إلى القارة الأفريقية ومركز إقليمي لتنفيذ المشروعات التنموية، بما يتيح تعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات الكورية لدعم جهود التنمية في الدول الأفريقية.

كما اشار وزير الخارجية إلى الدور الهام لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة أفريقية رائدة تربط بين قضايا السلم والأمن والتنمية، معرباً عن التطلع لمشاركة الوكالة في المنتدى خاصة وأن النسخة السادسة للمنتدى المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٦ ستركز على تمويل التنمية والحد من الفقر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً حرص الوكالة على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً رئيسياً في المنطقة والقارة الأفريقية، والبناء على الشراكات القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم بناء القدرات في مصر والدول الأفريقية.